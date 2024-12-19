Минобороны РФ признало тяжелую правду и пообещало ответ: о чем идет речь

18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, отметив, что для атаки Силы обороны использовали шесть ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Минобороны РФ

В российском ведомстве заявили, что такие действия "не останутся без ответа", отметив поддержку Украины со стороны западных стран.

Известно, что предприятие "Комбинат Каменский" является одним из крупнейших химических заводов в России. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, предприятие специализируется на производстве твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет.

"Комбинат также занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем", — сообщил Коваленко.

Портал Defence Express отмечает, что предприятие производит твердое топливо для российских РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для баллистических ракет "Искандер" и межконтинентальных ракет.

По данным издания, "Комбинат Каменский" находится под плотным прикрытием российских систем противовоздушной обороны. Как свидетельствуют спутниковые снимки на лето 2024 года, вокруг предприятия размещен как минимум один ЗРК С-400 и два комплекса "Панцирь".

Время проведения атаки остается неизвестным, но Коваленко ранее упоминал об ударах по объектам в Ростовской области, оккупированных Луганщиной и Бердянском.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предлагает Западу пари по удару ракетами "Орешник" по Киеву.



