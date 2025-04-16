"Мир его не интересует": чего на самом деле хочет Путин

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Марьян Ощановский
Российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.
Путин продолжит войну. Фото из открытых источников
По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.
Эксперт подчеркнул, что Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области уже будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.
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