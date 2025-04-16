"Мир его не интересует": чего на самом деле хочет Путин

Российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Путин продолжит войну. Фото из открытых источников

"Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что враг имеет достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев.

По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.

Эксперт подчеркнул, что Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны.

"Я не вижу каких-либо сигналов относительно того, что Путин и его окружение готовы остановить войну. Путин стремится к полной капитуляции Украины, контролю за украинским вооружением, техникой, в принципе за всеми Силами обороны, чтобы в дальнейшем не подвергать опасности пограничные территории РФ. Россия хочет уничтожить нас. " У нас нет другого пути — у нас нет другого пути. эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области уже будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.