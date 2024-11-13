Мир его не интересует: чего на самом деле хочет Путин от переговоров

После завершения президентских выборов в США международная пресса начала активно обсуждать возможный сценарий окончания войны в Украине, который может предложить команда Дональда Трампа.

Путин может согласиться на переговоры. Фото из открытых источников

"Потенциальные предложения Белого дома, которые недавно озвучивались в публичной плоскости, достаточно контроверсионны для Украины. Вместе с тем, они также не вписываются в рамки компромиссов, удовлетворяющих россиян. Команда Трампа готова предложить отсрочку минимум на 20 лет вступление Украины в НАТО. Такое предложение означает, что гипотетически Украину готовы принять в НАТО, что никак не коррелирует с требованием России, которая настаивает на нейтральном статусе для Украины без каких-либо временных рамок. Кроме того, США готовы и дальше вооружать Украину, чтобы обезопасить ее от повторения российской агрессии. Этот пункт потенциального плана Трампа также никак не вписывается в требование Кремля о демилитаризации Украины", – рассказал политолог Игорь Чаленко.

Таким образом, отметил политолог, Запад демонстрирует готовность к переговорам и поиску компромиссных решений по завершению войны, но выдвигает предложения, которые по состоянию на сегодняшний день вряд ли будут приняты Путиным.

"Скорее всего, Путин пойдет на переговоры, чтобы прощупать, какую максимальную выгоду сможет извлечь из них. То есть, для него переговоры будут не более чем промежуточным этапом, а не попыткой поставить точку в войне. В ходе переговоров Путин попытается получить положительные результаты для России – например, снятие санкций на импорт технологий. Не стоит надеяться, что Путин заключит крупное мировое соглашение, во что верит Дональд Трамп", — резюмировал он.