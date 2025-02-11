Мира между Украиной и РФ не будет: Путин нагло «послал» Трампа с его инициативами

Во вторник, 11 февраля, россияне ударили баллистическими и крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре в Полтавской области. Как раз тогда, когда в Украине начались морозы, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников.

Владимир Путин

Очередное подтверждение, что России никакие "переговоры" не нужны. Им нужна наша капитуляция. Они хотят всех нас убить. Потому или мы их, или они нас", — отметил эксперт.

По его словам, было бы лучше, чтобы это как можно скорее поняли в администрации Дональда Трампа.

"Лучший способ давления на РФ – это новые и серьезные пакеты военной помощи от США. Ну или лендлиз. Я насколько помню, лендлиз – это была инициатива республиканцев. Можно и заново проголосовать. Нам как раз вовремя будет", — отметил Мирошников.

Кроме того, в Офисе президента также отреагировали на ракетный удар России. Там также считают, что он четко указывает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужна исключительно война.

"Ракеты от России – это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", – отметил в Телеграмме глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины. Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применялись аварийные отключения света по Украине.

По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано



