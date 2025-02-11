Мира между Украиной и РФ не будет: Путин нагло «послал» Трампа с его инициативами

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Ткачик Олеся
Во вторник, 11 февраля, россияне ударили баллистическими и крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре в Полтавской области. Как раз тогда, когда в Украине начались морозы, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников.
Владимир Путин
По его словам, было бы лучше, чтобы это как можно скорее поняли в администрации Дональда Трампа.
Кроме того, в Офисе президента также отреагировали на ракетный удар России. Там также считают, что он четко указывает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужна исключительно война.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины. Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применялись аварийные отключения света по Украине.
По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано
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