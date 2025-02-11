logo

BTC/USD

97507.77

ETH/USD

2672.65

LTC/USD

128.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мира между Украиной и РФ не будет: Путин нагло «послал» Трампа с его инициативами
commentss НОВОСТИ Все новости

Мира между Украиной и РФ не будет: Путин нагло «послал» Трампа с его инициативами

Россия в разгар морозов ударила по энергетике Украины ракетами

сегодня, 09:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Во вторник, 11 февраля, россияне ударили баллистическими и крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре в Полтавской области. Как раз тогда, когда в Украине начались морозы, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников.

Мира между Украиной и РФ не будет: Путин нагло «послал» Трампа с его инициативами

Владимир Путин

Очередное подтверждение, что России никакие "переговоры" не нужны. Им нужна наша капитуляция. Они хотят всех нас убить. Потому или мы их, или они нас", — отметил эксперт.

По его словам, было бы лучше, чтобы это как можно скорее поняли в администрации Дональда Трампа.

"Лучший способ давления на РФ – это новые и серьезные пакеты военной помощи от США. Ну или лендлиз. Я насколько помню, лендлиз – это была инициатива республиканцев. Можно и заново проголосовать. Нам как раз вовремя будет", — отметил Мирошников.

Кроме того, в Офисе президента также отреагировали на ракетный удар России. Там также считают, что он четко указывает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужна исключительно война.

"Ракеты от России – это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", – отметил в Телеграмме глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины. Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применялись аварийные отключения света по Украине.

По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/myro_shnykov/7067
Теги:

Новости

Все новости