Мира не будет: Bloomberg узнал планы России на следующий год

Явно не готовясь к окончанию войны или даже перемирию российское руководство намерено на четверть увеличить военные расходы в бюджете 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект трехлетнего бюджета РФ, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в российском бюджете на следующий год расходы на "оборону" составят 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) против 10,4 триллиона рублей в текущем году. Это эквивалентно 6,2% ВВП. Согласно анализу Bloomberg на основе проектных данных, военные расходы РФ составят 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% в 2027 году.

Всего в следующем году Кремль хочет потратить на армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета. Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики.

При этом засекреченные статьи бюджетных расходов в следующем году составят 12,9 трлн рублей, то есть около 30% общей сметы.

"Кремль продолжает увеличивать расходы на войну, поскольку его силы медленно продвигаются на востоке Украины в войне, которая, по оценкам западных спецслужб, повлекла сотни тысяч потерь россиян", — пишет Bloomberg.

При этом аналитики обратили внимание, что документы четко показывают, что путинский режим планирует убрать дефицит бюджета в 2025 году до 0,5% ВВП. Это российские власти намерены добиться за счет роста газовых и так называемых нефтяных доходов.

Bloomberg прогнозирует, что прогнозируемый дефицит бюджета может оказаться оптимистичным, исходя из опыта текущего года.

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