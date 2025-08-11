

Украинские военные выражают сильный скептицизм по мирным переговорам, а перспектива завершения войны в Украине кажется им отдаленной. Об этом сообщает издание The Independent.

Окончание войны (фото из открытых источников)

Отмечается, что на восточном фронте нет сигналов о скором завершении боевых действий. Солдаты считают, что дипломатические усилия слишком далеки от реалий поля боя, чтобы принести результат. Их сомнения связаны с тем, что, по их мнению, США в течение месяцев не выполняли обещаний по поводу скорейшего завершения конфликта.

Издание пишет, что немногие верят в то, что текущие переговоры могут стать окончательным решением войны. По словам военных, более вероятно кратковременное прекращение огня, после которого Россия снова пойдет в наступление с большими силами.

"Как минимум, результатом станет прекращение активных боевых действий — это был бы первый признак какого-либо урегулирования. Сейчас этого не происходит. И пока продолжаются эти переговоры, они (россияне) лишь укрепляют свои позиции на линии фронта", — сказал командир артиллерийской группы Дмитрий Ловинюков из 148-й бригады.

Многие украинские военные вступили в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, оставив свои гражданские профессии. Некоторые надеялись, что служба продлится недолго. Именно поэтому они ожидают хотя бы возможности паузы в боевых действиях.

Когда в мае в Стамбуле проходили прямые переговоры между Россией и Украиной, бойцы 148-й бригады следили за новостями с осторожным оптимизмом, рассказал военный с позывным Бронсоном, который до войны был татуировщиком. Но уже через несколько месяцев эта надежда превратилась в черный юмор. В преддверии крайнего срока, который, по сообщениям, президент США Дональд Трамп установил российскому диктатору Владимиру Путину (впоследствии эта дата исчезла с повестки дня на фоне слухов о встрече на Аляске), российская артиллерия непрерывно терзала несколько часов. Солдаты шутили, что обстрел вызвал давление этого срока.

"Мы на своей земле. У нас нет пути назад. Мы стоим здесь, потому что выбора нет. Никто другой не придет сюда нас защищать", — подчеркнул Ловинюков.

Сергей Филимонов, командир батальона "Волки да Винчи" 59-й бригады, считает, что война не близится к завершению, а последние новости не меняют ситуацию с постоянной потребностью в ресурсах для воюющего под Покровском подразделения.

"Мы готовимся к долгой войне. У нас нет иллюзий, что Россия остановится. Перемирие может быть, но мира не будет", — отметил он.

Филимонов не поддерживает идеи об обмене территориями или подписания мирных соглашений, считая их лишь временными мерами.

"Россия не откажется от своей цели — захватить всю Украину. Они снова нападут. Главный вопрос в том, какие гарантии безопасности мы получим и как мы поставим паузу", — сказал военный.

Солдат с позывным Мирче из 68-й бригады рассказал, что каждый новый раунд переговоров сопровождается обострением боев вблизи Покровска – ключевой цели России в летней кампании. По его словам, когда начинаются мирные переговоры, "на фронте становится страшно".

