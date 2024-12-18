Мирные переговоры с Россией: Захарова назвала новое условие Кремля

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о желании привлечь Беларусь к потенциальным переговорам по урегулированию войны в Украине. Как сообщает РИА Новости , Захарова подчеркнула, что Россия высоко оценивает так называемые "мирные инициативы" Минска.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", — заявила Захарова.

Она также отметила, что обеспечение безопасности Беларуси является одним из приоритетов российской стороны. Кроме того, Захарова отметила готовность РФ обеспечить защиту своих граждан и военных в Приднестровье.

"Россия обеспечит защиту своих граждан, миротворцев, военнослужащих оперативной группы и объектов в Приднестровье, включая склады в населенном пункте Колбасна", — добавила представитель МИД.

По ее словам, любые действия, угрожающие безопасности россиян и миротворцев, будут рассматриваться как акт агрессии против России в соответствии с международным правом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД Беларуси заявили , что РБ также должен присутствовать за столом переговоров по Украине, чтобы интересы Беларуси также были учтены. При этом политолог, военный Дмитрий Воронков не понимает, о каких именно интересах может идти.

По его мнению, вероятно, так называемый президент Белоруссии Александр Лукашенко просто так хочет выторговать снятие санкций со своей страны.

По мнению эксперта, переговорный формат должен быть структурой из трех составляющих — две воюющие стороны и арбитр, заинтересованный в завершении войны, а не выбивании преференций, поэтому арбитр может быть международного формата.

