Значительная часть украинцев выступает против территориальных уступок России, что затрудняет начало мирного переговорного процесса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что РФ требует от Украины вывода войск из четырех регионов, не находящихся под полным контролем Москвы. В то же время согласно опросу общественного мнения, проведенному в мае Киевским международным институтом социологии, 82% украинцев отвергают такие требования.

Исследование также показало, что чуть больше половины – 51% – готовы были бы принять компромисс в виде фактического признания потери оккупированных территорий в обмен на надежные гарантии безопасности со стороны Европы и США. В то же время, около 40% респондентов считают такой вариант неприемлемым, что ставит переговоры в сложную ситуацию.

Журналисты пообщались с украинцами, вынужденными покинуть оккупированный Мариуполь и ныне живущие в Днепре. Один из них, 35-летний Дмитрий, заявил: "Несправедливо оставлять им то, что они унесли".

"То, что мы пережили в Мариуполе, — это ужас", — рассказал мужчина, вспомнив, как прятал сына от бомбардировок и готовил еду под открытым небом. Дмитрий покинул город в марте 2022 года.

Также своим опытом поделились уроженцы Мариуполя Александр и Людмила Литвины, вынужденные покинуть дом три года назад. По их словам, они с тревогой следят за ходом мирных переговоров, опасаясь, что никогда не смогут вернуться.

"Мы всю свою жизнь прожили в Мариуполе. Я до последнего верила, что он будет украинским", – сказала 65-летняя пенсионерка Людмила, бывшая учительница.

В публикации отмечается, что стремление многих украинцев вернуть оккупированные территории создает вызов президенту Владимиру Зеленскому, на которого давят с требованиями согласиться на уступки в рамках возможных договоренностей с Россией.

В то же время, подчеркивается, что официальный Киев не делал никаких заявлений о готовности отказаться от своих территорий. Между тем, президент России Владимир Путин требует не только оккупированных земель, но и тех, которые до сих пор не контролирует, а представители США указывают на то, что потеря части территории Украиной может быть неизбежной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров зовет Украину во второй раунд переговоров. РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.

Также Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на поддержку в проведении нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров. И специально отметил роль США в этих переговорах.