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Главная Новости Мир Россия Мистика у суда с Ефремовым: во время приговора в Москве шаманы колдовали над фото актера (видео)
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Мистика у суда с Ефремовым: во время приговора в Москве шаманы колдовали над фото актера (видео)

Видео с людьми, называющих себя экстрасенсами, со свечами, книгами и спичками, с помощью которых они пытались разжечь огонь, тут же разлетелось по Сети

сегодня, 16:09
Автор:

Елена Волкова

Пока в Пресненском суде Москвы зачитывали приговор актеру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельной аварии, на улице подсудимого поджидали… колдуны и шаманы. Маги колдовали над фотографией осужденного и взывали к высшим силам ради справедливого приговора. 

Мистика у суда с Ефремовым: во время приговора в Москве шаманы колдовали над фото актера (видео)

Видео с людьми,  называющих себя экстрасенсами, со свечами, книгами и спичками, с помощью которых они пытались разжечь огонь, тут же разлетелось по Сети. Однако обряды прекратили правоохранители. Так как шаманам запретили разжигать огонь, они начали колотить в бубен, вызывая дождь.

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам тюрьмы общего режима за ДТП, в котором погиб водитель. 


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