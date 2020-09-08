Мистика у суда с Ефремовым: во время приговора в Москве шаманы колдовали над фото актера (видео)

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Елена Волкова
Пока в Пресненском суде Москвы зачитывали приговор актеру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельной аварии, на улице подсудимого поджидали… колдуны и шаманы. Маги колдовали над фотографией осужденного и взывали к высшим силам ради справедливого приговора.
Видео с людьми, называющих себя экстрасенсами, со свечами, книгами и спичками, с помощью которых они пытались разжечь огонь, тут же разлетелось по Сети. Однако обряды прекратили правоохранители. Так как шаманам запретили разжигать огонь, они начали колотить в бубен, вызывая дождь.
Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам тюрьмы общего режима за ДТП, в котором погиб водитель.
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