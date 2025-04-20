Митрополит Эпифаний рассказал, когда закончится война

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний ответил на вопрос о завершении войны и возможных Божьих знаках, свидетельствующих о несокрушимости украинского народа. Об этом иерарх рассказал в интервью "Апостроф TV".

Митрополит Эпифаний (фото из открытых источников)

По его убеждению, именно то, что Украина смогла выстоять более трех лет полномасштабной войны, уже является проявлением чуда.

Мы уже выстояли. Если мы с вами можем собираться здесь, в центре Киева, то за это уже нужно благодарить Бога. Борьба продолжается. Мы противодействуем врагу более трех лет. Это действительно чудо. Господь помогает нам и помогает. Мы остановили нашествие русской орды. Я убежден, что Господь создаст соответствующие условия. Потому что весь мир, лучшие дипломаты, специалисты моделируют, каким образом завершится война в Украине", – отметил митрополит.

Он также подчеркнул, что вопрос о сроках и итогах завершения войны волнует многих, однако сделать точный прогноз очень сложно.

Все надеялись на приход президента Трампа, но все не так просто. Я уверен, что Господь создаст условия и враг добровольно покинет нашу землю, как это произошло в Сирии. Я убежден, что что-нибудь случится в Российской Федерации, когда им не будет дела до нас, они будут вынуждены решать свои внутренние дела и покинут нашу землю", – высказал мнение предстоятель ВТО.

Эпифаний заверил, что в итоге справедливость восторжествует.

"Не может один агрессор-тиран диктовать свои условия по всему миру. Мы знаем из истории, что были периоды, когда зло одерживало верх, но в конечном итоге всегда правда, свет и жизнь побеждала. Мы должны верить. А при непоколебимой вере Господь нам в этом поможет", – подытожил митрополит.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эпифаний считает, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны. Настоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний отметил, что очень благодарен Верховной Раде, которая в конце ноября приняла законопроект о военном капелланстве в Украине.

В интервью изданию "Радио Свобода" он отметил, что на эту тему было более 10 документов и путь к его принятию длился более 5 лет.

"Они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов — это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец-то сумели принять соответствующий законопроект", — сказал глава Православной церкви Украины.

