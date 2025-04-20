Митрополит Эпифаний рассказал, когда закончится война

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Лиля Воробьева
Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний ответил на вопрос о завершении войны и возможных Божьих знаках, свидетельствующих о несокрушимости украинского народа. Об этом иерарх рассказал в интервью "Апостроф TV".
Митрополит Эпифаний (фото из открытых источников)
По его убеждению, именно то, что Украина смогла выстоять более трех лет полномасштабной войны, уже является проявлением чуда.
Он также подчеркнул, что вопрос о сроках и итогах завершения войны волнует многих, однако сделать точный прогноз очень сложно.
Эпифаний заверил, что в итоге справедливость восторжествует.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эпифаний считает, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны. Настоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний отметил, что очень благодарен Верховной Раде, которая в конце ноября приняла законопроект о военном капелланстве в Украине.В интервью изданию "Радио Свобода" он отметил, что на эту тему было более 10 документов и путь к его принятию длился более 5 лет.
"Они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов — это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец-то сумели принять соответствующий законопроект", — сказал глава Православной церкви Украины.
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