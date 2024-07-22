Российские пропагандистские СМИ опубликовали одно из последних откровений умершей певицы Жанны Фриске. Издание "7 дней" поделилось отрывком из книги "Блестка", автором которой является ее близкий друг и биограф Геннадий Куркин.

Смерть Жанны Фриске (фото из открытых источников)

"Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было болезненно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом выходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть," — пишет автор от имени Жанны.

По словам певицы, если бы она знала, что роды повлекут за собой такие последствия, она бы не рожала совсем.

"Сейчас сидела бы у океана и пила Розе из горла, и смеялась бы над тонущим американским солнцем... А вообще, я хотела бы выучить французский, заняться любовью в примерочной магазина, тратить деньги не раздумывая, зная, что заработаю еще, и, покачивая босоножкой на пальцах ноги, влюблять в себя одним взглядом. Но на то время я окончательно ослепну, впаду в кому и 15 июня 2015 года уйду из жизни", — передает автор мысли Жанны Фриске.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России известную певицу залечили эксклюзивным лекарством от рака до смерти. Отец звезды из РФ Жанны Фриске, умершей от онкоболезни Владимир Фриске признался, что им предложили лечить дочь таким же лекарством, как и Анастасию Заворотнюк, однако семья не воспользовалась этим из-за обещаний мошенников. Как рассказал старший Фриске в эфире шоу на российском ТВ, Жанна некоторое время лечилась в США и там ей стало лучше.