logo

BTC/USD

93199.29

ETH/USD

3377.60

LTC/USD

101.62

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мнение Трампа по поводу завершения войны в Украине изменилось: на кого готов нажать
commentss НОВОСТИ Все новости

Мнение Трампа по поводу завершения войны в Украине изменилось: на кого готов нажать

Трамп уже не думает, что сможет завершить войну через часы, его видение уже более реалистично

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Переговорный процесс с Россией не имеет под собой никаких оснований, если у тебя нет рычагов влияния на российскую сторону , об этом в интервью "Главреду" сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, если таких рычагов нет, переговоры абсолютно бессмысленны, бесперспективны и безрезультатны.

Мнение Трампа по поводу завершения войны в Украине изменилось: на кого готов нажать

Трамп, Зеленский и Путин

Чтобы иметь инструменты влияния, нужно заставить Россию отступить. Пока мы этого не сделаем, какие-либо переговоры будут просто профанацией. Конечно, можно собрать делегации, которые поедут в условный Стамбул или Анкару, или где-нибудь сядут друг напротив друга, прочитают написанное в их директивах – и разъедутся. И на этом все переговоры закончатся. Но каков смысл в таких переговорах? Такие переговоры не о чем", — отметил дипломат.

Кроме того, он добавил, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкой позиции относительно условий завершения войны в Украине.

"Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а если быть реалистами, то немало месяцев. Ведь прекратить войну исходя из того, что себе в голове нарисовал российский диктатор, невозможно по определению", — подчеркнул Огрызко.

При этом дипломат отметил, что кто бы ни о чем ни пытался договариваться за спиной Украины, без ее согласия никакие договоренности реализованы не будут.

"Теоретически Трамп может прекратить помогать Украине, но я думаю, что он этого не сделает, потому что кроме Трампа есть очень адекватное ядро Республиканской партии, которое прекрасно понимает, что будет означать победа России", — добавил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин категорически против того, чтобы неоккупированной части Украины предоставили гарантии безопасности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/interview/goryachaya-faza-voyny-ne-zakonchitsya-v-2025-godu-rossiyu-zhdut-nepriyatnye-syurprizy-ogryzko-10625453.html?_gl=1*6i1c1e*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNTU1NzUxOC4xMTA3LjAuMTczNTU1NzUxOC42MC4wLjA.*_ga_XPH
Теги:

Новости

Все новости