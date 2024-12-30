Мнение Трампа по поводу завершения войны в Украине изменилось: на кого готов нажать

Переговорный процесс с Россией не имеет под собой никаких оснований, если у тебя нет рычагов влияния на российскую сторону , об этом в интервью "Главреду" сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, если таких рычагов нет, переговоры абсолютно бессмысленны, бесперспективны и безрезультатны.

Трамп, Зеленский и Путин

Чтобы иметь инструменты влияния, нужно заставить Россию отступить. Пока мы этого не сделаем, какие-либо переговоры будут просто профанацией. Конечно, можно собрать делегации, которые поедут в условный Стамбул или Анкару, или где-нибудь сядут друг напротив друга, прочитают написанное в их директивах – и разъедутся. И на этом все переговоры закончатся. Но каков смысл в таких переговорах? Такие переговоры не о чем", — отметил дипломат.

Кроме того, он добавил, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкой позиции относительно условий завершения войны в Украине.

"Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а если быть реалистами, то немало месяцев. Ведь прекратить войну исходя из того, что себе в голове нарисовал российский диктатор, невозможно по определению", — подчеркнул Огрызко.

При этом дипломат отметил, что кто бы ни о чем ни пытался договариваться за спиной Украины, без ее согласия никакие договоренности реализованы не будут.

"Теоретически Трамп может прекратить помогать Украине, но я думаю, что он этого не сделает, потому что кроме Трампа есть очень адекватное ядро Республиканской партии, которое прекрасно понимает, что будет означать победа России", — добавил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин категорически против того, чтобы неоккупированной части Украины предоставили гарантии безопасности.



