В своем выступлении на параде в Москве 9 мая диктатор РФ Владимир Путин почти не упоминал войну в Украине и воздержался от угроз западным странам.

Путин выступил на параде 9 мая. Фото из открытых источников

В речи, длившейся около 10 минут, он преимущественно говорил о подвиге участников Второй мировой войны, которые "завещали защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы и традиционные ценности".

Путин заявил, что россияне поддерживают участников войны против Украины.

"Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", — сказал российский диктатор.

Косвенно с агрессией против Украины связаны также слова Путина о том, что Россия сейчас продолжает борьбу с "беспределами", которые "творят сторонники "нацизма, русофобии и антисемитизма".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.