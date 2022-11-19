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Многоэтажный жилой дом в дребезги: в России теперь тоже знают, что такое взрывы

На Сахалине при взрыве обрушилась пятиэтажка

сегодня, 13:00 comments1687
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Автор:

Кравцев Сергей

В Тымовском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Многоэтажный жилой дом в дребезги: в России теперь тоже знают, что такое взрывы

На Сахалине при взрыве в пятиэтажке обвалился подъезд. Фото: t.me/breakingmash

По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.

"Четыре квартиры обрушились в поселке Тымовском на Сахалине. Это случилось около часа дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд", — говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.

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Источник: https://t.me/breakingmash/39993
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