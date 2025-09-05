logo

Мобилизация в России: к какому решению созрели у Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация в России: к какому решению созрели у Путина

РФ придумала как увеличить количество мобилизованных

5 сентября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России планируют увеличить темпы мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра Национального сопротивления.

Мобилизация в России: к какому решению созрели у Путина

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Сообщается, что из-за нехватки ресурсов оккупанты будут делать ставку на принуждение срочников и шантаж задержанных и заключенных.

"Империя традиционно воюет руками порабощенных, а смерть украинцев выгодна ей при любых условиях", — говорится в сообщении ЦНС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заговорили о планах создания "войск из геймеров", которые якобы могут быстрее учиться управлению беспилотниками. Однако на самом деле речь идет о скрытой мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Аналитики отметили, что соответствующая информация о "войсках" появилась в прокремлевских медиа. 

"По сообщениям российских пропагандистов, "любители шутеров" якобы способны быстрее овладеть управлением дроном — за 10 часов против 40 у обычных новобранцев", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры все больше озабочены тем, что войска страны-агрессора РФ могут начать новое наступление в Украине, Москва стремится захватить всю Донецкую область. Об этом пишет Bloomberg. При этом те же западные аналитики утверждают, что летнее наступление россиян закончилось провалом. Каковы итоги летнего пришествия РФ? Исходя из того, что сейчас происходит на фронте, что скорее всего будет происходить в войне в осенний период? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/sprotyv_official/7631
