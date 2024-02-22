Молодая певица из РФ объявила, что бросает петь из-за тяжелой болезни

Известная певица из России , известная по псевдониму Zivert, обнародовала видео обращение к поклонникам.

Певица Zivert (фото из открытых источников)

Как информируют российские пропагандистские СМИ , исполнительница там сказала, что вынуждена отменять концерты из-за ухудшения состояния здоровья.

"Ребята, вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмена и перенос моей деятельности. И случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они нашли очень прогрессирующую форму", — рассказала артистка.

Российская певица продолжила, что на какой-то период ей самочувствие улучшилось, особенно после записи альбома, и ей показалось, что ее любимая работа вытянет. "Но я периодически только подлечила какие-то последствия, но так и не удалось выяснить причину", – продолжила Zivert.

Она добавила, что последний случай произошел на недавнем концерте в Калининграде, когда ей пришлось выступать на сцене под действием сильных препаратов.

"Вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращалась в Москву. Далее врачами моей команды и мной было принято непростое решение категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и как следствие все мои будущие концерты и корпоративы в городах",- утверждает 33-летняя звезда.

При этом певица не сказала, что у нее за болезнь. Но в 2020 году она жаловалась на загиб желчного пузыря, в 2023-м — на проблемы в области шеи, защемленной так, что начались панические атаки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная певица объявила о завершении карьеры . 31-летняя американская певица Селена Гомес заявила, что вскоре закончит свою музыкальную карьеру. По ее словам, причиной этого стала усталость и желание сосредоточиться на актерской карьере.