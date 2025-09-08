Молодежь в России почти обречена: что решили в Кремле

Российские власти пытаются значительно ограничить доступ россиян к высшему образованию — хотят получить больше "рабочих рук" и сделать молодежь частью военной машины.

Молодежь в РФ. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации отметили, что уже в декабре в российских вузах резко сократят количество платных мест. Под ограничения, как отмечают аналитики ЦПД, попадут "ненужные" для государства специальности — юристы, экономисты, менеджеры. Новые правила будут действовать как в государственных, так и частных университетах.

"Это продолжение политики, в рамках которой молодым людям ограничивают доступ к высшему образованию. Логика Кремля проста: заставить молодежь отказаться от гуманитарного образования и пойти на получение среднего специального или технического образования. В то же время участники войны получают преференции при поступлении на учебу", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По данным аналитиков, таким образом, российские власти надеются перекрыть дефицит рабочих рук в производственных отраслях. Также планируют привлечь к службе в армии. Власти сужают возможности для самореализации молодых людей, чтобы в перспективе сделать их частью военной машины.

"Кремль целенаправленно строит модель общества, где молодежь лишена выбора будущей профессии. Это очередное подтверждение, что путинский режим относится к населению России исключительно как ресурсу для войны", — отметили в Центре.

