Россия Молодежь в России почти обречена: что решили в Кремле
Молодежь в России почти обречена: что решили в Кремле

Как режим Путина планирует привлечь молодежь к службе в армии

8 сентября 2025, 20:02
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российские власти пытаются значительно ограничить доступ россиян к высшему образованию — хотят получить больше "рабочих рук" и сделать молодежь частью военной машины.

Молодежь в России почти обречена: что решили в Кремле

Молодежь в РФ. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации отметили, что уже в декабре в российских вузах резко сократят количество платных мест. Под ограничения, как отмечают аналитики ЦПД, попадут "ненужные" для государства специальности — юристы, экономисты, менеджеры. Новые правила будут действовать как в государственных, так и частных университетах.

"Это продолжение политики, в рамках которой молодым людям ограничивают доступ к высшему образованию. Логика Кремля проста: заставить молодежь отказаться от гуманитарного образования и пойти на получение среднего специального или технического образования. В то же время участники войны получают преференции при поступлении на учебу", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

По данным аналитиков, таким образом, российские власти надеются перекрыть дефицит рабочих рук в производственных отраслях. Также планируют привлечь к службе в армии. Власти сужают возможности для самореализации молодых людей, чтобы в перспективе сделать их частью военной машины.

"Кремль целенаправленно строит модель общества, где молодежь лишена выбора будущей профессии. Это очередное подтверждение, что путинский режим относится к населению России исключительно как ресурсу для войны", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по случаю Дня военной разведки Украины в Москве появились особые листовки с напоминанием, что "ответственность неизбежна". Такие листовки появились на остановках, заборах, парках и даже на стенах подъездов.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid024eQH5CiKfLdgAFoRXth8weTXH61xb1wB1XVh5caYaquCULaAYqWUtbr1zpPhXY7Xl
