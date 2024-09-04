Монголия отказалась арестовать Путина: как отреагировала Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике Монголию, которая отказалась арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Путин посетил Монголию. Фото из открытых источников

Украинский министр заявил, что таким образом Монголия нарушила свои международные обязательства.

"Мы послали Монголии четкий сигнал накануне визита. Его проигнорировали. Мы послали четкий сигнал после того, как визит Путина начался. Похоже, его тоже игнорируют. Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому уставу" , – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что власти Украины будут обсуждать с международными партнерами дальнейшие действия после визита российского диктатора в Монголию.

Как известно, поездка Путина в Монголию 3 сентября стала первым визитом к государству-участнику Римского устава после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора из-за причастности к похищению украинских детей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.