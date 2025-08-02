Мощные взрывы и пожары: что известно о новой массированной атака БпЛА на Россию

В ночь на 2 августа в ряде регионов России раздались сильные взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны агрессора. Местные сообщали об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбишевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбишевску.

"Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбишевске. На месте работают оперативные службы", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в области введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.

Беспилотники также, вероятно, поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области. Это предприятие напрямую связано с оборонкой РФ. Оно занимается тем, что производит элементы управления для российских ракетных систем и систем связи.

Интересно, что недалеко от него расположен единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод", который, вероятно, также был поражен.

По словам очевидцев, возле аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, прогремели громкие взрывы.

Еще один нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был поражен в городе Рязань. Местные паблики публикуют видео очевидцев, где виден столб огня. Власти региона подтвердили факт атаки беспилотников на местное предприятие, не уточняя, о каком именно идет речь.

Об атаке неизвестных БпЛА и работе ПВО также делились в соцсети жители Липецкой и Воронежской областей.

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