Москалькова опубликовала списки пленных, которых якобы не хочет забирать Украина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Телеграме опубликовала список украинских военнослужащих, которых, по ее словам, официальный Киев якобы не хочет включать в список для обмена.

Татьяна Москалькова

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких", — заявила Москалькова.

При этом она отметила, что ранее сообщала о том, что Украине якобы не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в РФ.

"Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", — добавила омбудсмен террористической России.

В опубликованном Москальковой списке находится 630 человек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационное Минобороны РФ распространяют манипуляцию, якобы Киев просрочил сроки согласования списков на обмен и передал список, состоявший из офицеров и бойцов националистических подразделений, а затем украинская сторона прервала контакт с российской.

Как сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, это все враждебная манипуляция. На самом деле, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на такие заявления со стороны Москвы подчеркнул, что "никаких списков не получал".

"Я расцениваю подобные заявления представителей российской федерации как дополнительную попытку запустить информационно-психологическую специальную операцию против нашего государства", — заявил Лубинец.



