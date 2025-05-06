Во время майских праздников существенно возросла активность российской частной авиации — ряд бизнес-джетов, связанных с политическими и бизнес-элитами РФ, отправился в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и экзотические курорты. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих движения частных самолетов.

Частные самолеты из РФ (фото из открытых источников)

В частности, в Дубае был замечен самолет Embraer Legacy 650E (RA-02875), связываемый с главой Сбербанка Германом Грефом. В то же время в Абу-Даби находился Bombardier Global 7500 (RA-73592), которым раньше пользовался предприниматель Альберт Авдолян — друг главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. В Эмиратах также зафиксированы связанные с Александром Ткачевым (RA-73573) и Сергеем Курченко (RA-67244) борта.

В Турции активность россиян тоже была заметна. В Стамбуле был обнаружен Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), который в прошлом использовался семьей экспрезидента Дмитрия Медведева, а в Бодруме — Gulfstream G650 (RA-11000), связанный с олигархом Дмитрием Мазепиным.

Отдельные российские VIP-гости выбрали еще более отдаленные направления. Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел в Оман на Dassault Falcon 8X (RA-09606), а сталелитейный магнат Алексей Мордашов воспользовался Bombardier Global 6000 (RA-67160) для перелета на Сейшельские острова.

Особое внимание уделил борту Bombardier Global 5000 (RA-73577), который ранее использовала дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. По данным трекинговых сервисов, 1 мая этот самолет находился на Сейшелах, 3 мая – на Мальдивах, а уже 5 мая приземлился на острове Занзибар в Танзании.

Эти перемещения свидетельствуют о том, что, несмотря на международные санкции и ограничения, часть российских элит сохраняет доступ к роскошному образу жизни и свободно путешествует по миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Кремлевская мечта" начинает сбываться. В Европарламенте предлагается лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС. Как считает народный депутат Алексей Гочаренко, речь идет о плохом сигнале и о том, что "кремлевская мечта" начинает сбываться.

"В частности, евродепутат Виола фон Крамон предлагает ввести санкции против Иванишвили. Очень правильно", — отметил нардеп в Фейсбуке.

По его словам, пророссийские власти Грузии, понимая последствия, сознательно ведут страну не в европейское будущее, а в российскую бездну.