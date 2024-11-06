Москва готовит жесткое решение: власти РФ "нацелились" на сбережения россиян

В Российской Федерации рассматривают возможность замораживания банковских вкладов россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Фото портал "Комментарии"

По данным ЦПД, заморозкой вкладов российские власти надеются избежать "безумной" инфляции. Такую возможность рассказал директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Представитель учреждения при правительстве РФ отметил, что на счетах россиян собрались суммы, превышающие десятки триллионов рублей, поэтому есть опасения, что при снижении процентной ставки по депозитам россияне могут массово броситься снимать вклады, что повлечет за собой неконтролируемую инфляцию", — говорится в сообщении.

В ЦПД убеждены, что такие заявления свидетельствуют, что все попытки стабилизировать российскую финансовую систему пока не увенчались успехом. “Заморозка банковских вкладов крайне жесткая финансовая политика. Одни заявления об этом могут повлечь за собой "банковскую панику", — сообщает Центр.

В ЦПД объяснили, что подобные ограничения преследуют цель удержать деньги внутри банковской системы, однако они не решают первопричин инфляции, которая уже превысила все возможные прогнозы. При этом если люди лишатся доступа к своим сбережениям, это может привести к потребительской панике и еще большему росту цен на базовые продукты как следствие.

Российские чиновники в очередной раз демонстрируют, что им безразлично интересы населения. Единственное, что имеет для них значение – это обслуживание амбиций кремлевского диктатора. Власть в РФ не считается с мнением населения, поскольку убеждена в его полной аморфности и неспособности к протесту”, — убеждены в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кого выставляют "героями СВО" в России.



