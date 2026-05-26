logo

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Москва готовится цинично наказать еще одну страну за интеграцию в ЕС: в Кремле пробили дно заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва готовится цинично наказать еще одну страну за интеграцию в ЕС: в Кремле пробили дно заявлением

Как заявил спикер Кремля, в случае продвижения Армении к евроинтеграции стоимость газа для страны будет определяться по рыночным условиям

26 мая 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Армения рискует лишиться доступа к льготным тарифам на российский природный газ в случае удаления от интеграционных форматов с Россией. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы отношений между Москвой и Ереваном накануне визита госсекретаря США Марка Рубио в Армению. Об этом сообщает Reuters.

Москва готовится цинично наказать еще одну страну за интеграцию в ЕС: в Кремле пробили дно заявлением

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, Россия поставляет газ по "очень привлекательной и фактически льготной цене", однако подобные условия, по его мнению, не распространяются на страны, участвующие в других интеграционных объединениях. Он подчеркнул, что в таких случаях ценообразование формируется по рыночным механизмам.

"На российский газ установлена очень, очень привлекательная и более чем льготная цена. Но, конечно, такие условия не доступны участникам других интеграционных структур. Там ценовая структура совсем другая. Она базируется на рыночных принципах", – заявил Песков.

Подобные сигналы со стороны Москвы звучат не в первый раз. Ранее вопрос стоимости энергоресурсов обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в апреле. Тогда российский лидер отметил, что Армения платит около 177,50 доллара за тысячу кубометров газа, в то время как на европейском рынке цена могла бы превышать 600 долларов, назвав такую разницу "существенной".

В мае Путин также комментировал внешнеполитический курс Еревана, заявив, что Армении было бы целесообразно определиться со своими евроинтеграционными устремлениями через референдум.

В то же время, Reuters отмечает, что Армения остается членом Евразийского экономического союза, где ведущую роль играет Россия, и существенно зависит от российских энергоносителей. В последние годы Ереван постепенно расширяет сотрудничество с Европейским Союзом и даже принял законодательные шаги, направленные на возможное движение в сторону евроинтеграции.

"Комментарии" уже писали, что Украина уже этим летом может столкнуться с риском потери финансовой поддержки от МВФ и Европейского Союза, если не выполнит одно из ключевых требований международных партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости