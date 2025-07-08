Москва окончательно отказалась прекращать огонь: на Западе раскрыли заявление Лаврова о "мире"

Россия, ведущая террористическую войну против Украины, открыто заявила об отсутствии намерений прекращать боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем очередном заявлении повторил агрессивные требования Москвы — в частности, демилитаризацию, смену власти в Киеве и признание аннексированных украинских территорий.

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Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль опасается, что прекращение огня позволило бы Украине укрепить свои вооруженные силы и подготовиться к новым операциям. Именно поэтому РФ не заинтересована ни в каких реальных переговорах.

Лавров заявил, что условием "мирного урегулирования" должно стать "устранение причин конфликта", имея в виду расширение НАТО и, как утверждает Москва, "притеснения" русскоговорящего населения в Украине.

Среди ключевых требований России – полная демилитаризация Украины, так называемая "денацификация" и международное признание незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Причем Кремль претендует даже на территории, которые до сих пор не контролирует.

Кроме того, Россия хочет, чтобы в соглашение о "мире" включили отмену международных санкций и разблокирование замороженных активов РФ.

Аналитики ISW отмечают, что подобные требования свидетельствуют о нежелании Кремля искать компромисс — цель Москвы заключается не в урегулировании, а в навязывании ультиматума.

В МИД Украины уже четко ответили: Киев никогда не согласится на условия, ограничивающие его оборонные возможности, развитие собственного ВПК или международную военную поддержку.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с венгерским изданием Magyar Nemzet назвал ситуацию с национальными меньшинствами в Украине "общей проблемой" России и Венгрии и призвал к совместным действиям в этом направлении.