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Москва останавливается на три дня: что происходит в столице страны-агрессорки сейчас

Операторы, банки и такси предупредили жителей Москвы о сбоях в работе интернета

сегодня, 10:53
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Недилько Ксения

Операторы связи, приложения такси и банков, а также услуги доставки еды и магазины одежды предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прокремлевского издания РИА Новости.

Москва останавливается на три дня: что происходит в столице страны-агрессорки сейчас

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Так, сервисы "Яндекса", мобильной связи, онлайн-кинотеатров, банков, электросамокатов и доставки еды сообщают о возможных перебоях мобильного интернета и связи в Москве и Московской области, а также предупреждают о сложностях в работе приложений и получении услуг.

К примеру, онлайн-площадка для покупки и доставки одежды Lamoda предупреждает, что с 7 по 9 мая в Москве возможны ограничения курьерской доставки, рекомендуется выбирать доставку в пункты выдачи. Также сообщается, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка еды и оплата картой курьеру.

В свою очередь, Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карточки до наступления праздничных дней.

Во вторник российская единая система предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа к интернету 7-9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти заявили, что их средства ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 летевших на Москву беспилотников из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево". Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отбита атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина. При этом российские СМИ пишут, что о пролете многих беспилотников и стрельбе ПВО по ним сообщали, в частности, жители района Кубинки к западу от Москвы, которых цитируют российские телеграм-каналы новостей.



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