Москва сместила акцент: в США раскрыли новую хитрую тактику Кремля

Путинский режим использует старые традиционные информационные нарративы и ядерные угрозы, пытаясь отдалить США от Украины и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики сослались на недавние высказывания пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который подтвердил, что все положения ядерной доктрины России, в том числе ответственность ядерных государств не "подстрекать" неядерные страны, остаются в силе.

Он подчеркнул, что ядерные государства должны "отвечать" за "подстрекательство" неядерных государств.

В ISW напомнили, что осенью 2024 года Кремль обновил ядерную доктрину. В нее был внесен пункт о том, что Россия будет рассматривать совместным нападением агрессию против нее со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерной державы.

Эксперты допускают, что это было сделано для сдерживания поддержки Украины во время ключевых политических дискуссий на Западе в конце 2024 года.

В среду, 16 июля, Песков заявил, что "европейцы сохраняют бешено милитаристское отношение к Москве", отвечая на вопрос об инициативе президента США Дональда Трампа предоставить Украине большую военную помощь при посредничестве стран-членов НАТО.

Также представитель Кремля призвал международное сообщество оказать давление на Украину для начала двусторонних переговоров с Россией. В Институте это считают противоположным призывам Запада давить на Москву для содержательного диалога о завершении войны.

"Такой подход, вероятно, призван создать ложное впечатление о готовности России к переговорам и одновременно подорвать доверие к Украине", — говорится в отчете.

Аналитики Института убеждены, что все новые перечисленные месседжи свидетельствуют об использовании Кремлем риторических приемов, которые он постоянно применял на протяжении войны для сдерживания западной поддержки Украины.

В то же время, отмечают в ISW, Кремль сместил акцент: теперь речь идет не столько о предотвращении новой помощи, сколько об уменьшении уже оказанной поддержки и попытке разорвать связи между США и их трансатлантическими союзниками.

По мнению экспертов, новая тактика Москвы является ответом на недавнюю демонстрацию президентом Трампом обновленной решимости США по поставкам оружия Украине и поддержке НАТО.

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