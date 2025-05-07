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Москва третью ночь подряд не спит: что известно о новой атаке дронов

Москву и область атаковали неопознанные дроны: в регионе звучали мощные взрывы

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Российские власти заявили, что их средства ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 беспилотников, которые летели на Москву, из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево". Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва третью ночь подряд не спит: что известно о новой атаке дронов

Атака на Москву. Фото из открытых источников

"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина.

При этом российские СМИ пишут, что о пролете многих беспилотников и стрельбе ПВО по ним сообщали, в частности, жители района Кубинки к западу от Москвы, которых цитируют российские новостные телеграм-каналы, а также ее собственные источники.

В течение вечера вторника Собянин путался в своих заявлениях, называя в своих постах в соцсетях разные цифры дронов, которые были сбиты.

О последствиях Собянин ничего не сказал, а лишь добавил к каждому сообщению фразу: "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Росавиация объявила, что с часу ночи закрывали аэропорт "Шереметьево", также прекращал работу аэропорт "Внуково".

Кроме того, российские паблики сообщили об отключении мобильного интернета в более 30 городах РФ из-за угрозы атаки беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 6 мая столица страны-агрессора снова оказалась под атакой ударных дронов, в городе была слышна работа противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона "отразила атаку" тринадцати беспилотных летательных аппаратов, которые летели на город. 




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Источник: https://t.me/mos_sobyanin/15093
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