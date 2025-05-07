Москва третью ночь подряд не спит: что известно о новой атаке дронов

Российские власти заявили, что их средства ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 беспилотников, которые летели на Москву, из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево". Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву. Фото из открытых источников

"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина.

При этом российские СМИ пишут, что о пролете многих беспилотников и стрельбе ПВО по ним сообщали, в частности, жители района Кубинки к западу от Москвы, которых цитируют российские новостные телеграм-каналы, а также ее собственные источники.

В течение вечера вторника Собянин путался в своих заявлениях, называя в своих постах в соцсетях разные цифры дронов, которые были сбиты.

О последствиях Собянин ничего не сказал, а лишь добавил к каждому сообщению фразу: "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Росавиация объявила, что с часу ночи закрывали аэропорт "Шереметьево", также прекращал работу аэропорт "Внуково".

Кроме того, российские паблики сообщили об отключении мобильного интернета в более 30 городах РФ из-за угрозы атаки беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 6 мая столица страны-агрессора снова оказалась под атакой ударных дронов, в городе была слышна работа противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона "отразила атаку" тринадцати беспилотных летательных аппаратов, которые летели на город.



