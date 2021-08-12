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Москва угрожает проблемами для тех, кто примет участие в «Крымской платформе»

В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы"

сегодня, 11:24
Автор:

Кравцев Сергей

Так называемый вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что участники саммита "Крымская платформа" могут получить для себя массу проблем и неприятностей, а также столкнуться с "непредвиденными последствиями". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Мурадова.

Москва угрожает проблемами для тех, кто примет участие в «Крымской платформе»

Крым. Фото из открытых источников

Российский чиновник заявил, что саммит "Крымская платформа", который инициирует Киев, имеет своей целью поставить под сомнение территориальную целостность России, поэтому каждый, кто примет в нем участие, должен понимать для себя, какие последствия его могут ожидать.

Также Мурадов отметил, что Российская Федерация донесет каждому государству, предварительно согласившемуся принять участие в таком саммите, что представительство страны на таком мероприятии может автоматически привести к включению ее в список недружественных стран России и иметь крайне негативные последствия для дальнейших отношений с РФ. Москвой будет проведен детальный анализ всех участников "Крымской платформы" и сделаны определенные выводы.

Георгий Мурадов пригрозил, что тем лицам, которые примут участие в "Крымской платформе", может быть закрыт въезд на территории РФ и наложен арест на их активы. Отдельные санкции могут быть введены на страны, которые официально делегируют своих представителей на данный саммит.

Читайте на портале "Комментарии" — до саммита "Крымской платформы", который должен состояться 23 августа, остается совсем немного времени. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.


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Источник: https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
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