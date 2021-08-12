Москва угрожает проблемами для тех, кто примет участие в «Крымской платформе»

Так называемый вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что участники саммита "Крымская платформа" могут получить для себя массу проблем и неприятностей, а также столкнуться с "непредвиденными последствиями". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Мурадова.

Крым. Фото из открытых источников

Российский чиновник заявил, что саммит "Крымская платформа", который инициирует Киев, имеет своей целью поставить под сомнение территориальную целостность России, поэтому каждый, кто примет в нем участие, должен понимать для себя, какие последствия его могут ожидать.

Также Мурадов отметил, что Российская Федерация донесет каждому государству, предварительно согласившемуся принять участие в таком саммите, что представительство страны на таком мероприятии может автоматически привести к включению ее в список недружественных стран России и иметь крайне негативные последствия для дальнейших отношений с РФ. Москвой будет проведен детальный анализ всех участников "Крымской платформы" и сделаны определенные выводы.

Георгий Мурадов пригрозил, что тем лицам, которые примут участие в "Крымской платформе", может быть закрыт въезд на территории РФ и наложен арест на их активы. Отдельные санкции могут быть введены на страны, которые официально делегируют своих представителей на данный саммит.

Читайте на портале "Комментарии" — до саммита "Крымской платформы", который должен состояться 23 августа, остается совсем немного времени. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.

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