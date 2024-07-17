«Москву» потопили и резиденцию Путина сожгут: почему диктатора не спасет знаменитый «Панцирь»

У резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае установили дополнительную систему противовоздушной обороны ПВО "Панцирь-С1". Известно, что система появилась там в марте 2024 года. Однако ее наличие не гарантирует полной защиты ни резиденции, ни самого Путина от возможных ударов, отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он отметил, что кремлевский диктатор опасается за свою жизнь, поэтому устанавливает больше систем ПВО.

Владимир Путин

Жирнов считает положительным тот факт, что у резиденции установили дополнительную ПВО. Это свидетельствует о страхе Путина по поводу возможной атаки, и его угрозы по применению ядерного оружия – только запугивание.

То есть, говорит эксперт, если Путин устанавливает систему защиты, значит, он не самоубийца и не сможет легко нажать на красную кнопку, чтобы начать ядерную войну. Его устрашения ядерным оружием нацелены в первую очередь на Запад, добавил Жирнов.

Он также подчеркнул, что ни одно количество ПВО не обеспечит Путину стопроцентную защиту. В качестве примера он привел крейсер "Москва", который, несмотря на наличие таких систем, был потоплен.

Жирнов говорит, что крейсер представлялся как адмиральский корабль Черноморского флота, защищающий не только себя, но и территорию вокруг. В результате его потопили.

"Поэтому Путин об эффективности ПВО возле своей резиденции очень ошибается. Достаточно запустить туда 500 ракет одновременно, и этот комплекс не справится", — отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что Россия в войне против Украины показала свою уязвимость в вопросах безопасности из-за больших размеров своей территории. Это привело к тому, что даже стратегические объекты страны остаются незащищенными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что возле резиденции Путина в Москве также установили ПВО.



