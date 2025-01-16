Мотивированные северные корейцы появятся на фронте в Украине: что задумал Путин

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Ткачик Олеся
Северокорейских солдат, воюющих в составе российских сил в Курской области, не следует недооценивать. Они демонстрируют высокую физическую подготовку, выдержку и активно приобретают боевой опыт. При этом, как предположил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин обратится к Ким Чен Ыну с просьбой об отправке новых военных, и их присутствие может распространиться на другие участки фронта.
Войска КНДР
При этом он подчеркнул, что захват северокорейских военных в плен является важнейшим доказательством участия КНДР в российско-украинской войне. Эти доказательства могут стать дополнительным стимулом для союзников Украины увеличить военную поддержку.
Более того, Братчук добавил, что нужно даже поблагодарить Ким Чен Ину, хотя, все же признал, что лучше бы этих военных здесь не было. Однако их присутствие и факт плена подтверждают участие Северной Кореи в войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как еще Россия собирается использовать северных корейцев.
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