Мотивированные северные корейцы появятся на фронте в Украине: что задумал Путин

Северокорейских солдат, воюющих в составе российских сил в Курской области, не следует недооценивать. Они демонстрируют высокую физическую подготовку, выдержку и активно приобретают боевой опыт. При этом, как предположил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин обратится к Ким Чен Ыну с просьбой об отправке новых военных, и их присутствие может распространиться на другие участки фронта.

Войска КНДР

"Северокорейцы демонстрируют выдержку на поле боя, хорошую физическую подготовку. Они учатся, стараются набираться в боевой опыт. Но в любом случае даже идеологическая прошивка не поможет, я уверен, северокорейцам, скажем так, внести свой большой вклад в российские действия, в частности, на Курском фронте. По всей вероятности, они могут появиться и на других локациях фронта. И в том, что Путин будет просить новое "пушечное мясо", у меня нет никаких сомнений", — сказал Братчук.

При этом он подчеркнул, что захват северокорейских военных в плен является важнейшим доказательством участия КНДР в российско-украинской войне. Эти доказательства могут стать дополнительным стимулом для союзников Украины увеличить военную поддержку.

Более того, Братчук добавил, что нужно даже поблагодарить Ким Чен Ину, хотя, все же признал, что лучше бы этих военных здесь не было. Однако их присутствие и факт плена подтверждают участие Северной Кореи в войне.

"Думаю, многих наших союзников, в частности, Южную Корею и другие страны, это подтолкнет к более активным действиям. До предоставления Украине достаточного количества технологического вооружения, которое изменит ситуацию в поле боя в пользу нашей страны. По крайней мере, это поможет нам со временем перехватить инициативу на фронте. Мир еще раз убедился и в том, что наша разведка работает очень хорошо. Она сообщила все данные о появлении северокорейцев задолго до того, как они появились на поле боя”, — подытожил Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как еще Россия собирается использовать северных корейцев.



