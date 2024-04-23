Мучительная летальная болезнь Кадырова: росСМИ выяснили страшный диагноз

Назначенный кремлевским режимом глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен – у него некроз поджелудочной, не оставляющий надежд на его выздоровление.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание " Новая газета. Европа ", "перед Кремлем стоит серьезная проблема – как безболезненнее всего подготовиться в самом сложном регионе России к смене власти, которая может состояться уже в ближайшее время".

Уточняют, что диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырова впервые был диагностирован в январе 2019 года. В то время глава Чечни не скрывал, что должен уйти в отпуск в связи с временной нетрудоспособностью. Он сообщил о несерьезном недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня".

Далее, в октябре, Кадыров пропал с публичного поля, в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья главы Чечни, что было связано с его отравлением.

Позже в январе 2020 года Кадыров снова оформил отпуск в связи с "временной нетрудоспособностью". Так же, как утверждает официальная версия, у Кадырова имеются "мелкие проблемы со здоровьем", которые вновь лечили "курсом капельниц" в Москве.

Медиа отмечает, что в 2019 году Кадыров заметно потерял вес, именно ощутимая потеря веса является первым активно прогрессирующим симптомом панкреонекроза. Эта болезнь очень серьезна: она протекает болезненно, плохо поддается лечению и характеризуется высокой степенью летальности.

Информируют, что с 2019 года дважды в год глава Чечни начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управления делами президента РФ.

При этом весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стремительно ухудшилось.

"Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панк-реатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка , он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться", — пишут журналисты издания.

В это время Кадыров начал пропадать из публичного пространства. В сентябре, по информации издания, он попал в реанимацию. Журналисты утверждают, что он попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у больного, как результат передозировки транквилизатором "Дормикум". Кадыров принимал препарат, потому что страдал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

После публикаций о тяжелой болезни главы Чечни в социальных сетях появился видеоролик, где Рамзан Кадыров снят во время спортивной тренировки.

На видео, обнародовавшем " Gulagu.net ", глава Чечни отжимает гантели, штангу, демонтирует навыки рукопашного боя. При этом, "укладывает на лопатки" мужчину, с которым был в спарринге. Во время упражнений его лицо искажено от большой нагрузки, так же реагируют на собственные упражнения другие участники тренировок. Но, люди, занимающиеся подобными тренировками, говорят, что этот видеоролик – обычная "показуха".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров придумал применение для "вагнеровцев"