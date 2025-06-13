Музыканты России и Дагестана застряли в Иране: никто не знает, как их эвакуировать

11 и 12 июня 2025 в Тегеране и Исфахане (Иран) в рамках Дней российской культуры прошли концерты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. 13 июня коллектив должен был вылететь в Москву, однако в связи с ударами, которыми в ночь на 13 июня обменялись Израиль и Иран, возвращение отложено.

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского

Нынешний фестиваль является ответом на Дни культуры Ирана в России, прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

По имеющейся информации БСО им. Чайковского не смог вылететь в Москву запланированным рейсом 13 июня. В настоящее время принимающая сторона и Министерство культуры России ищут способы вернуть оркестр в Москву.

Радиостанция Buisness FM приводит комментарий артиста оркестра Алексея, который в том числе застрял в Исфахане:

"Ситуация неясная. Пока в Москве, в Министерстве культуры, принимают решение, как нас эвакуировать. Отсюда пока нет какого-то решения. Есть вариант через Азербайджан, но это надо почти сутки по Ирану ехать. Это тоже рискованно. Воздух весь закрыт. Поэтому, даже если спецборт отправлять, — тоже это не вариант. Ждем решения. Так у нас спокойно. Все мы находимся в отеле в Исфахане. Где-то недалеко от него были взрывы, но до нас ничего не доходило. Нас днем должны были везти в аэропорт Тегерана. И завтра в 5 утра мы должны были улетать из Тегерана, но, естественно, нас никуда не повезли, и мы ждем решения".

В Иране также находятся скрипач Гайк Казазян и виолончелист Иван Сендецкий. Ранее сообщалось, что вместе с БСО в Иране находятся артисты дагестанского ансамбля “Лезгинка”.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану.