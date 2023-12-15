Во время встречи с руководителями партий Государственной думы РФ глава КПРФ Геннадий Зюганов неожиданно предложил российскому диктатору Владимиру Путину выпороть собственных телохранителей, которые позволили ему в 15-градусный мороз появиться без шапки на церемонии. Путин согласился с предложением, ответив, что "мы это умеем". Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Путин провел встречу с руководителями российских партий. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, в ходе встречи с Путиным Зюганов проявил обеспокоенность здоровьем российского тирана.

Руководитель российских коммунистов возмутился тем, как так получилось, что Путин вышел на церемонию поднятия флага в Северодвинске без головного убора.

Зюганов сказал, что "выпорол бы" того, кто выпустил Путина без шапки на 15-градусный холод.

В ответ российских диктатор заявил, что готов выполнить пожелание главы КПРФ.

"Выпороть — это легко. У нас не заржавеет за этим. Мы это умеем", — ответил Путин на предложение Зюганова "выпороть" свою охрану.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится.

"Комментарии" также писали, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой . Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.

