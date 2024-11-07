"Мы победили": стала известна реакция Кремля на возвращение Трампа

В Кремле считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом создало для РФ возможность разрушить единство Запада по вопросу поддержки Украины.

В Кремле обрадовались победе Трампа. Фото из открытых источников

Как пишет The Washington Post, в Москве победу Трампа приветствовали как потенциальную победу усилий России по созданию собственной сферы влияния в мире.

Издание отмечает, что в более широком смысле победа Трампа была воспринята как победа консервативных, изоляционистских сил, поддерживаемых Россией, над либеральным, западным мировым порядком, устанавливающим правила для всего мира, которые Кремль и его союзники стремятся взорвать.

"Мы победили. Мир никогда не будет таким, как раньше. Глобалисты проиграли свое последнее сражение", — заявил российский идеолог Александр Дугин.

По информации издания, российское бизнес-сообщество также настроено оптимистично по поводу того, что победа Трампа изменит ситуацию к лучшему. Акции на Московской фондовой бирже выросли почти на 3% в начале торгов после оглашения результатов выборов на фоне ожиданий того, что Трамп может предложить снятие санкций с России в обмен на прекращение военных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.