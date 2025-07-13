"Мы вас предупреждаем": Лавров пригрозил трем странам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с резким заявлением и обвинил США, Японию и Южную Корею в создании антикорейского альянса против КНДР. Также Россия подтвердила поддержку ядерной программы Северной Кореи и поблагодарила солдат КНДР за участие в боевых действиях в Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил визит в КНДР, где провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и главой северокорейского МИД. После этого российский министр обвинил США, Японию и Южную Корею в накоплении военного потенциала вокруг КНДР.

"Мы предостерегаем от использования этих связей для построения союзов против любого, включая Северную Корею и, конечно, Россию", — сказал Лавров.

В своем заявлении Лавров подтвердил, что Россия поддерживает право КНДР на разработку собственной ядерной программы, ссылаясь на "суверенное право" Северной Кореи обороняться. По его словам, технологии, развиваемые Пхеньяном, являются результатом работы местных ученых, и Кремль "уважает это стремление".

Лавров также поблагодарил "героических" северокорейских солдат за помощь в отражении нападения украинских войск в Курской области. А на вопрос, предоставит ли Северная Корея войска для боевых действий на других участках фронта, Лавров ответил, что именно КНДР решает, "как им реализовывать наше соглашение о стратегическом партнерстве".

В ответ на развитие ядерной программы Северной Кореи США, Южная Корея и Япония расширяют и возобновляют трехсторонние военные учения. 11 июля страны провели совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова с участием американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Запад позиционирует эти действия как превентивный ответ на растущую угрозу со стороны КНДР, однако Пхеньян традиционно трактует подобные учения как подготовку к вторжению в Северную Корею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея строит крупнейший военный завод для снабжения оружием России для войны против Украины.