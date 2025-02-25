На четвертый год войны стали известны истинные цели «СВО», которые поддержал Трамп

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Ткачик Олеся
В понедельник 24 февраля прошел "фестиваль шизофрении", так прокомментировал действия США в ООН политолог Алексей Копытько.
Дональд Трамп
По его словам, поддержал атмосферу праздника кремлевский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в том числе на оккупированных территориях Украины.
По его словам, россиян годами убеждали, что коварная Америка хочет захватить ресурсы. Путин убил сотни тысяч русских, где-то полмиллиона сделал калеками, разрушил десятки городов, где к нему и к России были очень лояльны, на десятилетия вперёд вымазал всё российское и русское кровавой грязью. И все для того, чтобы отдать США то, что ещё не отдал Китаю, и жить счастливо.
По его словам, подход "конвертировать помощь в долги" и поживиться за счёт Украины — очень привлекательный. Он рано или поздно будет озвучен во всех странах, чтобы оказывать давление на общество.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что США развели Путина как лоха.
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