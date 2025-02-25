На четвертый год войны стали известны истинные цели «СВО», которые поддержал Трамп

В понедельник 24 февраля прошел "фестиваль шизофрении", так прокомментировал действия США в ООН политолог Алексей Копытько.

Дональд Трамп

"США воздержались при голосовании за свою же резолюцию в ГА ООН, а потом слились в экстазе с Небензей в Совете Безопасности. Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампа. Трамп был счастлив. Даже Песков опроверг Трампа по поводу войск из Европы", — подчеркнул эксперт.

По его словам, поддержал атмосферу праздника кремлевский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности сотрудничать с США, в том числе на оккупированных территориях Украины.

"Наконец-то прояснил цели "СВО": продать США 2 млн тонн алюминия. То есть, это просто такой агрессивный маркетинг, в форме полномасштабной войны. По этому случаю со вчерашнего дня наблюдаю просто фейерверки коротких замыканий в мозгах дорогих россиян. Они реально в шоке", — заявил Копытько.

По его словам, россиян годами убеждали, что коварная Америка хочет захватить ресурсы. Путин убил сотни тысяч русских, где-то полмиллиона сделал калеками, разрушил десятки городов, где к нему и к России были очень лояльны, на десятилетия вперёд вымазал всё российское и русское кровавой грязью. И все для того, чтобы отдать США то, что ещё не отдал Китаю, и жить счастливо.

"Особенно фантастически жителям Донбасса. Хотя им не привыкать. Если кто забыл, то в 2015-2022 гг. "Л/ДНР" официально воевали, чтобы реинтегрироваться в состав Украины. Не выйти, а войти! Так и здесь. Воевали с Западом на территории Украины, а теперь всё отдадим. Почему? Потому что победили и можем делать всё, что хотим!" — говорит Копытько.

По его словам, подход "конвертировать помощь в долги" и поживиться за счёт Украины — очень привлекательный. Он рано или поздно будет озвучен во всех странах, чтобы оказывать давление на общество.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что США развели Путина как лоха.



