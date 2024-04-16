На фоне тонущего Орска мэр города рассказал, как его сыну тяжело жить в жаркой Саудовской Аравии

Мэр российского Орска, который уходит по воду, Василий Козупица объяснил, почему его сын Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после начала мобилизации и впоследствии купил дорогостоящую квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Василий Козупица

Он отметил, что его сын — инженер-геолог и до этого в течение 10 лет работал на Сахалине. Мэр уточнил, что его сын уехал в Саудовскую Аравию, вместе с семьей, так как получил приглашение на новую работу.

"Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал", — заявил российский мэр.

Информация об отъезде сына мэра затопленного Орска в Саудовскую Аравию появилась накануне. Утверждается, что Николай вместе с супругой и детьми уехали в октябре 2022 года (частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года).

В ближневосточном королевстве семья поселилась на вилле, а затем получила вид на жительство. Фото билетов и документов, включая ВНЖ, были опубликованы в открытом доступе. Внуков главы Орска, как утверждается, отправили учиться в местные школы, где процесс получения знаний проходит по "британской системе".

Также сообщалось, что около месяца назад Николай приобрел квартиру в Дубае, сумма которой может достигать 33 млн рублей. В России Николай Козупица с 2016 по 2023 год являлся собственником частного охранного предприятия "Вымпел", а до 2019-го его формальным руководителем был Василий Козупица.

Подробности жизни сына мэра Орска появились на фоне сильнейшего наводнения в Оренбургской области из-за паводков. Впоследствии стихия настигла еще Курганскую и Тюменскую области.

По последним данным, в Орске в результате прорыва дамбы затопило 6995 домов. В пунктах временного размещения остаются 675 человек. Всего в регионе затоплены 11,7 тыс. жилых домов и 18,7 тыс. приусадебных участков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального масштаба.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что в РФ призвали немедленно эвакуироваться и жителей Кургана.



