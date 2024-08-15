На фоне успехов ВСУ в Курске еще один регион РФ ввел ЧС федерального характера

В Белгородской области из-за обстрелов введен режим ЧС федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Белогородская область

В сообщении указано, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.

Министр акцентировал внимание на недопустимость повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, поручив Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в этой работе.

"Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле", — обратился Куренков к членам правкомиссии.

При этом указывается, что мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Пострадавшему населению полагаются выплаты: единовременная материальная помощь — 15 тысяч рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей; при полной утрате — 150 тысяч рублей. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области сдалась в плен самая большая со времен войны группировка военных РФ.



