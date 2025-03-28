На фоне заявлений Зеленского западные меди узнали, скоро ли умрет Путин

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский уверенно заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "скоро умрет". Хотя украинский лидер не привел конкретных доказательств, его слова не кажутся безосновательными на фоне многочисленных слухов о серьезных проблемах со здоровьем 72-летнего президента РФ, отмечает Daily Mail.
Владимир Путин
Как подчеркивает издание, за последние годы физическое состояние Путина вызывает все больше вопросов. В частности, в сети появлялись фото, где у него покрасневшие глаза и загадочные синяки на руках, что лишь усиливало подозрения в его болезни. Особый резонанс вызвали кадры со шрамом на шее, спровоцировавшие предположение об операции, связанной с раком щитовидной железы.
Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину распространялись сообщения о том, что Путина постоянно сопровождает специалист-онколог. Утечка данных американской разведки также намекала, что кремлевский диктатор проходит курс химиотерапии.
Кроме того, как отмечает издание, частые проявления дрожания рук и ног, шаткая походка и неконтролируемые движения подпитывают версию о возможном диагнозе болезни Паркинсона. Эту гипотезу поддержал и бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав, заявив, что его контакты подтверждают наличие серьезных проблем со здоровьем у Путина.
В 2022 году в Кремле были вынуждены опровергать слухи о том, что Путин вроде бы упал с лестницы и непроизвольно опорожнил кишечник из-за онкологического заболевания желудка и кишечника.
Российские власти настаивают, что президент вполне здоров, хотя в прошлом октябре после признания Путиным факта регулярных обследований в Центральной клинической больнице в Москве пришлось срочно распространять заявления об отсутствии у него серьезных проблем.
В ноябре 2023 года на форуме в Казахстане камеры зафиксировали, как ноги Путина неконтролируемо дергались во время длительной речи, что снова вызвало предположение о неврологических расстройствах.
Кроме того, анонимные источники неоднократно сообщали, что Путин регулярно путешествует с онкологом, а некоторые его официальные выступления являются лишь заранее записанными видео, созданными для имитации активной работы. В октябре прошлого года Telegram-канал General SVR, регулярно публикующий слухи о болезни Путина, заявил, что у него произошло сердечное приступ, после чего врачи якобы провели реанимационные мероприятия.
В дополнение к предположениям о серьезных болезнях, появлялись также слухи, что Путин регулярно прибегает к инъекциям ботокса, пытаясь скрыть признаки старения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский заявил о том, что Путин скоро умрет.
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