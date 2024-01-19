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На границе с РФ построят сотни бункеров: детали

Страны Балтии построят оборонительные линии на границе с Россией

сегодня, 20:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Эстония, Латвия и Литва построят на границе с Россией линию обороны и около 600 бункеров. Об этом изданию Postimees рассказал советник вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтус, передает портал "Комментарии".

На границе с РФ построят сотни бункеров: детали

Три страны возведут фортификации вблизи РФ. Фото из открытых источников

Власти трех стран Балтии решили принять совместные меры по укреплению восточной границы в ответ на возможную российскую агрессию.

Эстонское правительство планирует построить около 600 бетонных бункеров на восточной границе для защиты от потенциальных угроз со стороны России.

Отмечается, что основная цель строительства бункеров направлена на предотвращение потенциальных атак российской армии и обеспечение безопасности на территории стран Балтии.

Издание пишет, что каждый бункер, рассчитанный на размещение десяти военнослужащих, будет способен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм и защищать военных от огня и осколков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://rus.postimees.ee/
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