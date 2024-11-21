На Курщине ранен генерал КНДР: что известно

В результате ракетных ударов ВСУ по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Генерал КНДР ранен в РФ. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию на условиях анонимности сообщил The Wall Street Journal западный чиновник.

По словам источника, генерал КНДР был ранен во время недавнего удара Украины в районе Курской области. Собеседник WSJ не уточнил подробностей о том, как был ранен северокорейский генерал и не назвал его имени.

Издание отметило, что это первый случай, когда на Западе подтвердили ранения высокопоставленного северокорейского офицера в Украине.

Как известно, ранее медиа писали, что в Россию прибыл генерал-полковник Ким Йон Бока для командования войсками КНДР. Этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР и часто выступает помощником Ким Чен Ина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.