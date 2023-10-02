На лице Путина заметили странное пятно: что известно о его состоянии здоровья

На фоне новых слухов о болезни хозяина Кремля. На лице Владимира Путина заметили странное пятно. Журналисты его разглядели во время недавно появившейся видеозаписи. Там российский президент хвастается очередной "годовщиной" аннексии украинской земли. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Владимир Путин (скриншот с видео)

"Владимир Путин был замечен с таинственным темным пятном на лбу на фоне того, как продолжают распространяться слухи о его онкологическом заболевании и слабом здоровье", – говорится в статье.

В новом видео Кремля, которое Путин записал по случаю так называемой "годовщины" юридически ничтожной "аннексии" оккупированных территорий Украины после проведения там "референдумов", журналисты заметили странное пятно на лбу российского президента. Кремль 30 сентября предлагал отметить как "день воссоединения".

Авторы материала не добавили комментариев врачей, но напоминают, что Путину скоро исполнится 71 год. А еще – они пишут, что раньше было много информации о состоянии здоровья российского президента. СМИ много писали, что руководитель Кремля серьезно болен. В частности ему приписывали рак поджелудочной железы, щитовидной железы, а также болезнь Паркинсона.

Также неоднократно появлялась информация, что лекарства, которые принимает Путин, серьезно влияют на принятие его решений, в частности, относительно войны РФ против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов сделал новое заявление о состоянии здоровья Путина. Президент России Владимир Путин испытывает "проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств". Такое заявление во время интервью блогеру Сергею Иванову сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.