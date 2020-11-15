На Набережной Тараса Шевченко горит историческое здание

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Владимир Лавский
В воскресенье, 15 ноября, вечером в Москве загорелось историческое здание на набережной Тараса Шевченко. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, возгорание произошло на кровле, площадь пожара выясняется. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и спасатели. По состоянию на 18.30 возгорание удалось ликвидировать. Горело на 50 квадратных метрах, информации о пострадавших нет.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных украинских врачей современности.
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