logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия На российском телевидении неожиданно стали говорить правду о войне в Украине: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

На российском телевидении неожиданно стали говорить правду о войне в Украине: что произошло

Хакеры сломали 116 российских телеканалов и более 3 часов показывали россиянам реальные последствия войны в Украине.

25 августа 2025, 13:55 comments3148
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Вечером 24 августа в День Независимости Украины российские зрители стали свидетелями необычной "телепрограммы". На более чем 100 телеканалах РФ вместо привычных пропагандистских шоу транслировались кадры взрывов на нефтеперерабатывающих заводах и захоронения российских военных.

На российском телевидении неожиданно стали говорить правду о войне в Украине: что произошло

Хакеры сломали руссийское ТВ. Фото из открытых источников

По данным киберсообщества, хакеры сломали одного из крупных российских провайдеров "№3" и вывели на экраны видеоролик с реальными последствиями войны России против Украины. Трансляция охватила 116 телеканалов, а пересмотреть ее смогли не менее 50 тысяч абонентов в Москве и регионах РФ.

В ролике показывали правду о войне России против Украины, в том числе транслировались взрывы на российских НПЗ, кадры захоронений погибших оккупантов и сообщения о реальных потерях армии РФ.

Эфир с последствиями войны в Украине удалось удержать более трех часов в вечерний прайм-тайм. Хакеры не только запустили видео, но и заблокировали доступ администраторов к серверам провайдера, чтобы усложнить возобновление работы каналов.

С начала полномасштабного вторжения активисты-хакеры из Украины и других стран не раз взламывали российские онлайн-сервисы, телеканалы и радиостанции. В частности, хакеры сломали каналы в Бурятии, где иронически изобразили Путина и "поздравили" российских военных с потерями на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как из новостей россиянам на телевидении рассказали о невеселом будущем, к которому их ведет Путин.

Также "Комментарии" писали, что украинские хакеры "поздравили" спикера Путина Пескова с днем рождения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости