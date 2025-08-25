На российском телевидении неожиданно стали говорить правду о войне в Украине: что произошло

Вечером 24 августа в День Независимости Украины российские зрители стали свидетелями необычной "телепрограммы". На более чем 100 телеканалах РФ вместо привычных пропагандистских шоу транслировались кадры взрывов на нефтеперерабатывающих заводах и захоронения российских военных.

Хакеры сломали руссийское ТВ. Фото из открытых источников

По данным киберсообщества, хакеры сломали одного из крупных российских провайдеров "№3" и вывели на экраны видеоролик с реальными последствиями войны России против Украины. Трансляция охватила 116 телеканалов, а пересмотреть ее смогли не менее 50 тысяч абонентов в Москве и регионах РФ.

В ролике показывали правду о войне России против Украины, в том числе транслировались взрывы на российских НПЗ, кадры захоронений погибших оккупантов и сообщения о реальных потерях армии РФ.

Эфир с последствиями войны в Украине удалось удержать более трех часов в вечерний прайм-тайм. Хакеры не только запустили видео, но и заблокировали доступ администраторов к серверам провайдера, чтобы усложнить возобновление работы каналов.

С начала полномасштабного вторжения активисты-хакеры из Украины и других стран не раз взламывали российские онлайн-сервисы, телеканалы и радиостанции. В частности, хакеры сломали каналы в Бурятии, где иронически изобразили Путина и "поздравили" российских военных с потерями на войне в Украине.

