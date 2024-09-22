На саммит БРИКС в Россию могут приехать террористы

Представители движения "Талибан", контролирующего власть в Афганистане, направили заявку в Москву для участия в октябрьском саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

"Талибан" может принять участие в саммите БРИКС в России. Фото из открытых источников

Талибы выразили желание, чтобы Афганистан на этом мероприятии представлял исполняющий обязанности вице-премьер-министра, руководитель политического крыла движения "Талибан" Абдулла Гани Барадар. Заявка на участие была адресована помощнику президента РФ Юрию Ушакову.

"Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в частности, заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара", — цитируют талибов российские СМИ.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в 2021 году. Однако Россия официально не признала новое руководство страны и "Талибан" продолжает иметь статус террористической организации на территории РФ. Несмотря на это, российские власти поддерживают контакты с талибами. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого афганского дипломата, представляющего правительство талибов, и представители движения принимали участие в ряде мероприятий на территории России.

Организация БРИКС была основана в 2009 году четырьмя странами – Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2013 году к группе стран присоединилась Южная Африка. После начала полномасштабной войны Россия начала активно использовать БРИКС для укрепления позиций на международной арене. В 2024 году к организации присоединились Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Большинство стран членов БРИКС имеют пророссийскую или нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Азербайджан после визита Путина объявил, что подает заявку на членство в БРИКС.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на решение Турции присоединиться к БРИКС.