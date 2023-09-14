На войне против Украины погиб уже второй командир элитного 247-го десантного полка России

Российский командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов был убит во время вторжения в Украину. Это второй высший офицер, убитый во время войны. Об этом информирует российское СМИ " Медиазона ".

Василий Попов (фото из открытых источников)

Отмечают, что ранее погиб гвардии полковник Константин Зизевский, ликвидированный в первые дни вторжения, 26 февраля 2022 года.

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Впервые о потере командира полка написал прокремлевский блогер Егор Гузенко.

"Голосовое сообщение, в котором фамилия погибшего военного не называлось, появилось 10 сентября", — утверждают в публикации.

Уже через несколько дней в группе соцсети "ВКонтакте" с названием "Из любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр" было опубликовано стихотворение, посвятившееся памяти Василия Попова, командующего 247-го десантно-штурмового полка.

Издание "Медиазона" выяснило, что Василий Попову на время гибели было 38 лет.

В телефонных справочниках, его в записали, как "капитана" и "майора", однако в 2021 году он учился в Общевоенной академии Вооруженных сил, когда стал командиром этого военного подразделения, то имел большее звание.

Попова, как пишет российский блоггер Гузенко, назначили командиром 247 полка недавно. Месяц тому назад полк возглавлял другой военный, Петр Попов.

Это подразделение входило в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцировалось в Ставрополе.

Он понес большие потери в начале русской войны. В первые семь дней в полку было не менее 60 военных погибшими, когда они штурмовали Николаев.

"Среди них был и командир полка Константин Зизевский. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023", — написала "Медиазона".

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