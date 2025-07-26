На Западе говорят, что Путин готовится к новой войне, но не против НАТО

Оккупационная Россия вряд ли атакует страны НАТО в ближайшее время, но может попытаться начать новую агрессию против государств постсоветского пространства, как Молдова. Об этом в своей колонке для The Telegraph заявила аналитика по вопросам российской военной стратегии Ребекка Коффлер.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кремль готовится к новой войне – но не из НАТО

По ее словам, несмотря на заявления о подготовке к масштабной войне, Россия пока не направлена на прямое столкновение с Альянсом. Однако Путин может принять решение о нападении на такие страны как Молдова — особенно если сочтет, что Запад недостаточно решителен в поддержке Украины.

Гибридные атаки вместо фронтовой войны

Коффлер отмечает, что Москва ведет так называемую асимметричную войну , обходя сильные стороны противника и ударяя по самым уязвимым местам. В частности, Россия может нанести превентивный удар по инфраструктуре НАТО, отвечающей за командование, связь, компьютерные системы, разведку и наблюдение (так называемые системы C4ISR), а также по космическим технологиям Альянса.

Что должно сделать НАТО

Аналитика не предупреждает: НАТО нужна обновленная стратегия сдерживания. Прежде всего следует усилить:

защита космической и критической инфраструктуры;

кибербезопасность и безопасность подводных коммуникационных кабелей;

борьбу с проникновением русских шпионов в разведструктуры Европы.

Коффлер также отмечает необходимость наращивания военного потенциала. Россия значительно быстрее производит боеприпасы, чем Запад, а также готовится к круглогодичному призыву с 2026 года. Это означает, что Европа должна срочно усилить производство ПВО, танков, БПЛА, снарядов и увеличить мобилизационный ресурс.

Пока есть время

Несмотря на растущую угрозу, у НАТО еще есть время для подготовки. Однако, по словам Коффлера, бездействие сейчас будет фатальной ошибкой — особенно ввиду цены, которую платит Украина за сдерживание российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже принял стратегическое решение по войне. Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине вооружение в случае неудачи попыток убедить Путина завершить войну, это может привести к двум возможным сценариям развития событий — как положительному, так и негативному. Об этом в интервью "Главреду" заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В положительном варианте Украина наносит поражение российским войскам, что может повлечь за собой крах действующей политической системы в России и даже развал государства. В то же время эксперт отмечает, что мир вряд ли стремится к полному уничтожению РФ, поскольку он удобен в качестве противника. Кроме того, Россия является ядерным государством и в случае критического поражения может предпринять крайние действия — вплоть до применения ядерного оружия, в частности против европейских стран.



"Однако, если мы начнем разгромлять армию РФ, Москва немедленно попытается инициировать переговоры, и тогда можно будет говорить о некоторых уступках с ее стороны. Хотя, скорее всего, это маловероятно", — считает он.