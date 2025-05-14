На Западе назвали Путина «ходящим мертвецом» и объяснили, почему он боится выходить из Кремля

Западные эксперты считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может стать мишенью для покушения из-за катастрофических последствий его войны против Украины. По их словам, 72-летний диктатор усилил охрану и почти не покидает Кремль из-за страха перед украинскими диверсионными группами, анти-кремлевскими заговорщиками или даже возможными врагами из собственного окружения.

Владимир Путин

Как говорится в статье Mirror, российское общество постепенно осознает масштабы потерь — около миллиона военнослужащих погибли, пропали без вести или были ранены в боях в Украине. По мнению экспертов, опасения Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции на этой неделе еще больше подчеркивают его слабость.

Аналитики западных спецслужб считают, что Путин не только боится возможного покушения, но и отдает себе отчет, что это может произойти из-за провальной военной кампании.

В частности, бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Великобритании полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил:

"Есть аналитики, которые считают, что Путин сейчас — мертвый, но еще живой, потрачена сила, чья война в Украине приведет к его падению".

Он также отметил, что маловероятно, что Путин рискнет приехать в Стамбул на встречу с Зеленским, опасаясь опасности или ареста за военные преступления.

Бывший командир британских войск в Афганистане полковник Ричард Кэмп считает, что хотя многие хотели бы избавиться от Путина, из-за жесткой системы безопасности это маловероятно.

Путин, как сообщается, стал еще более параноидальным и, по данным источников, имеет по меньшей мере двух двойников. Эксперты сравнивают его поведение с боящимся революции царем, в то время как в самой России ситуация становится все более критической.

При этом издание отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов Путину, предложив провести переговоры в Турции, чтобы обсудить завершение изнурительной войны, которая наносит ущерб обеим странам. Зеленский отправится в Турцию в четверг с намерением сделать первый шаг к "настоящему и долговременному миру" в Восточной Европе.

Хотя Путин предложил провести встречу представителей Киева и Москвы в Стамбуле, аналитики считают маловероятным его личное присутствие. Зеленский заявил, что если Путин откажется от участия, это будет свидетельствовать о нежелании Кремля достичь мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп анонсировала хорошие новости о прекращении войны в Украине.



