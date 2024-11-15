На Западе назвали уступки, к которым Трамп может принудить Путина

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может воспользоваться своим влиянием, чтобы изменить ход мирных переговоров по войне в Украине, потребовав от президента России Владимира Путина существенных уступок, говорится в статье The Financial Times.

Владимир Путин

Авторы статьи отмечают, что Путин заинтересован в нормализации отношений с США, поскольку это поможет ему вернуться на международную арену и укрепить собственные позиции как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, российский лидер стремится к ослаблению санкций, нанесших значительный ущерб экономике РФ.

По мнению экспертов, Трамп может потребовать от Путина ряд важных шагов. В частности, речь может идти о заключении соглашения о прекращении огня. Журналисты считают, что США могут предложить договоренность, которая будет учитывать изменение территориальной реальности Украины подобно модели, использованной для Западной Германии после Второй мировой войны.

Что касается перспектив членства Украины в НАТО, то Вашингтон должен настаивать на разработке четкой дорожной карты для вступления Украины в Альянс, которая будет реализовываться параллельно с начавшимися в июне 2024 года переговорами о вступлении в ЕС. Чтобы придать Украине уверенность в стабильности этого процесса, может быть установлена ​​конечная дата для достижения результатов, например, через 20 лет.

Кроме того, речь может идти о контроле над ядерными вооружениями. Как считает издание, одним из условий переговоров может стать возвращение России к дискуссиям по контролю над ядерным оружием и обеспечению стратегической стабильности.

Если Трампу удастся заключить два ключевых соглашения о мире в Украине и новом договоре по ядерному оружию, это укрепит его имидж как главного миротворца, заключают авторы статьи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности.



