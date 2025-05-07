На Западе предупредили, что Путин в отчаянии готовит что-то страшное для Украины и союзников

Британия и другие союзники Украины по НАТО могут вскоре столкнуться с новой волной российского шпионажа и саботажа из-за их поддержки Киева. Об этом предупредил британский эксперт по российским военным и разведывательным структурам Брюс Джонс.

Владимир Путин

По его мнению, Кремль все больше разочаровывается в попытках завершить войну мирным соглашением и, вероятно, постарается подорвать стабильность западных демократий из-за методов так называемой "гибридной войны".

"Переговоры между Западом и Россией по поводу возможного прекращения огня фактически зашли в тупик. Это произошло из-за нежелания Украины всерьез рассматривать какие-либо новые предложения со стороны Москвы", — объяснил Джонс в комментарии Daily Mirror.

Также, по его словам, США отвергли инициативы Кремля, чем вызвали личное возмущение Владимира Путина. "Москва больше не имеет круга стран или международных организаций, которые поддерживали бы ее требования", — подчеркнул эксперт.

Джонс считает, что российское руководство по-прежнему живет в парадигме Холодной войны, считая себя сверхдержавой, хотя реальность уже давно изменилась.

"В Кремле осталась лишь одна стратегия — предпринимать радикальные и часто насильственные действия, чтобы достичь своих целей. Это могут быть диверсии, саботаж, террористические акты против Украины и ее западных партнеров", – заявил он.

По его словам, Россия может использовать иностранные преступные группировки или структуры третьих стран во избежание прямой ответственности и усложнить западный ответ. Среди возможных угроз не только кибератаки, но и вооруженные нападения, использование химического или биологического оружия против критической инфраструктуры, медицинских учреждений, транспорта и финансовых систем.

"В таком сценарии Запад будет вынужден существенно усилить меры безопасности, что ощутимо повлияет на повседневную жизнь граждан. Может потребоваться предъявление дополнительных документов, ограничение доступа к определенным объектам, что приведет к недовольству и социальному напряжению — именно то, на что рассчитывает Россия", — предостерег Джонс.

В то же время, отмечает эксперт, Россия несет сокрушительные потери на фронте — ее экономика находится в критическом состоянии, погибли или были ранены более 900 тысяч военных. Москва даже вынуждена привлекать к войне тысячи солдат из Северной Кореи, многие из которых погибли.

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